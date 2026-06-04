Les pathologies en 300 flashcards - IFSI

En cadeau dans le livre : la boite à découper pour ranger vos flashcards ! Ces 300 flashcards sont destinées à tous les étudiants en soins infirmiers désireux de mobiliser leurs connaissances sur les pathologies au programme des 3 années de formation afin de réussir leurs évaluations. Les 300 questions que vous retrouverez dans ce livre abordent : - toutes les pathologies prévalentes classées par spécialité avec les définitions, les symptômes, les complications, les traitements ; - tout ce qui relève de la responsabilité infirmière : les prescriptions, le rôle de l'infirmière, la surveillance, etc. La mention du niveau de difficulté de la question et du nombre de fois où cette carte aura été utilisée, permet une utilisation en toute autonomie. Les cartes, en papier épais, sont prédétachables pour un usage facilité, seul ou en groupe. L'originalité de ce livre est de proposer des compléments explicatifs, rédigés par une infirmière et une formatrice en IFSI : accessibles via un QR-code au verso de chaque carte, ils aideront l'étudiant à comprendre son erreur, et ainsi réussir la prochaine fois qu'il utilisera une carte.