Par
Anne-Bérengère Poirey, Laurent Russo, Claire Auge, Mona Freija
Chez Vuibert
0 Réactions | 0 Partages
Editeur
Genre
Concours administratifs
0
Commentaires
0
Partages
DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoireRetrouver tous les articles sur Les arcanes de la création en 30 fiches - Épreuve de français-philosophie - Prépas scientifiques - Concours 2026-2027 par Anne-Bérengère Poirey, Laurent Russo, Claire Auge, Mona Freija
Paru le 04/06/2026
224 pages
Vuibert
13,90 €
Commenter ce livre