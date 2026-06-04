Les arcanes de la création en 30 fiches - Épreuve de français-philosophie - Prépas scientifiques - Concours 2026-2027

Tout le programme en 30 fiches pour réussir l'épreuve littéraire des prépas scientifiques sur le thème 2026-2027 ! Mettez toutes les chances de votre côté en vous préparant avec ce livre en fiches. Il contient tous les outils indispensables pour mémoriser l'essentiel du thème couvert par les trois oeuvres : - une présentation des auteurs, des oeuvres et des contextes historiques et culturels ; - une étude détaillée de chacune des oeuvres : structure, place du thème dans l'oeuvre, résumé et analyse ; - une étude transversale et problématiséedu thème à travers les trois oeuvres au programme ; - une méthodologie de l'épreuve avec des conseils ; - deux sujets corrigés pour vous entraîner de manière intensive ; - les 60 citations essentielles à retenir. OFFERT en ligne : - un second sujet de dissertation corrigé. - 30 flashcards pour mémoriser les concepts essentiels.