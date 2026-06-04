Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les arcanes de la création en 30 fiches - Épreuve de français-philosophie - Prépas scientifiques - Concours 2026-2027

Anne-Bérengère Poirey, Laurent Russo, Claire Auge, Mona Freija

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tout le programme en 30 fiches pour réussir l'épreuve littéraire des prépas scientifiques sur le thème 2026-2027 ! Mettez toutes les chances de votre côté en vous préparant avec ce livre en fiches. Il contient tous les outils indispensables pour mémoriser l'essentiel du thème couvert par les trois oeuvres : - une présentation des auteurs, des oeuvres et des contextes historiques et culturels ; - une étude détaillée de chacune des oeuvres : structure, place du thème dans l'oeuvre, résumé et analyse ; - une étude transversale et problématiséedu thème à travers les trois oeuvres au programme ; - une méthodologie de l'épreuve avec des conseils ; - deux sujets corrigés pour vous entraîner de manière intensive ; - les 60 citations essentielles à retenir. OFFERT en ligne : - un second sujet de dissertation corrigé. - 30 flashcards pour mémoriser les concepts essentiels.

Par Anne-Bérengère Poirey, Laurent Russo, Claire Auge, Mona Freija
Chez Vuibert

|

Auteur

Anne-Bérengère Poirey, Laurent Russo, Claire Auge, Mona Freija

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Retrouver tous les articles sur Les arcanes de la création en 30 fiches - Épreuve de français-philosophie - Prépas scientifiques - Concours 2026-2027 par Anne-Bérengère Poirey, Laurent Russo, Claire Auge, Mona Freija

Commenter ce livre

 

Les arcanes de la création en 30 fiches - Épreuve de français-philosophie - Prépas scientifiques - Concours 2026-2027

Anne-Bérengère Poirey, Laurent Russo, Claire Auge, Mona Freija

Paru le 04/06/2026

224 pages

Vuibert

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311222548
9782311222548
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.