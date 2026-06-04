Ma vie sereine

Les 10 clés de la sérénité enfin dévoilées dans le premier roman du coach et thérapeute, suivi par près d'1 million d'abonnés ! Et si la sérénité n'était qu'une question de choix ? Anthony pensait avoir tout pour être heureux : un CDI, une relation fusionnelle, des projets plein la tête. Jusqu'au jour où tout s'effondre : il est trahi par celle qu'il aime, tandis qu'un patron tyrannique s'acharne contre lui. Une nuit, dans un bar de Clermont-Ferrand, sa route croise celle d'un homme étrange. Un ancien psychologue controversé, qualifié de charlatan et soupçonné d'avoir falsifié ses résultats de recherche. Cet homme lui propose un pacte inattendu : l'aider à retrouver la sérénité... à une seule condition. Suivre chacune de ses instructions sans broncher. Fuir ou faire confiance ? Se protéger ou lâcher prise ? Anthony accepte, sans savoir que ce choix va bouleverser sa vision de lui-même et du monde. Se libérer du regard des autres, apprendre le détachement émotionnel, affronter ses peurs les plus profondes... Chaque étape le pousse hors de sa zone de confort, jusqu'à une prise de conscience capitale : la paix intérieure ne dépend pas des événements de la vie, mais de la manière dont nous choisissons de les vivre. Un roman initiatique intense, mêlant émotions, tension psychologique et quête de sens, pour celles et ceux qui n'en peuvent plus de subir leur quotidien.