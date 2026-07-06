Dans l'ombre

Il a eu quinze ans pour effacer ses traces. Elle ne dispose que de quelques jours pour l'arrêter. L'agente spéciale Macy Crow est une survivante. Après avoir réchappé à un terrible accident qui a failli lui coûter la vie, elle reprend immédiatement du service, bien décidée à décrocher une place dans la prestigieuse unité de profilage du FBI. Pour faire ses preuves, elle propose d'enquêter sur l'affaire Tobi Turner, une adolescente disparue quinze ans plus tôt dont les ossements viennent d'être découverts. Avec l'aide de son ancien amant, le shérif Mike Nevada, elle comprend que ce crime n'est pas isolé. Plusieurs affaires classées sans suite à la même époque correspondent au profil qu'elle dresse : celui d'un prédateur ayant petit à petit franchi toutes les lignes. Mais le tueur est toujours actif, et il a eu tout loisir de perfectionner ses techniques. Macy connaît la douleur et la peur. Pourtant, cette enquête menace de la dépasser. Et si sa première affaire de profilage était aussi la dernière ? #Suspense #Enquête #RomanticSuspense #Disparition #Passé Attention : ce roman s'adresse à un public averti.