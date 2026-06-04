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#Polar

La disparue de la cabine n°10

Ruth Ware

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Etre témoin d'un meurtre alors que vous êtes sur un bâteau en pleine mer ? Angoissant. Que personne ne vous croie ? Terrifiant. Une semaine à bord d'un yacht luxueux, à sillonner les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée de passagers. Pour Laura Blacklock, journaliste, c'est l'occasion rêvée de s'éloigner de la capitale anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses promesses : le ciel est clair, la mer est calme et les invités très sélects de l' Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule à flots, les conversations ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais dès le premier soir, le vent tourne. Laura, réveillée en pleine nuit, voit une passagère être passée par-dessus bord. Le problème ? Personne ne manque à l'appel. L' Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était. Le drame ? Laura sait qu'elle ne s'est pas trompée. Ce qui fait d'elle l'unique témoin d'un meurtre, dont l'auteur se trouve toujours à bord... " Ruth Ware délivre un petit délice de polar maritime... Une écriture chaloupée qui n'oublie pas d'être nerveuse pour tenir le lecteur en haleine. " Pierrick Fay - Les Echos @ Disponible chez 12-21 L'EDITEUR NUMERIQUE

Par Ruth Ware
Chez Pocket

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Auteur

Ruth Ware

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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La disparue de la cabine n°10

Ruth Ware trad. Héloïse Esquié

Paru le 04/06/2026

480 pages

Pocket

5,00 €

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