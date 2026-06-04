La sélection

Découvrez le passé de Lauren, cavalière émérite, avant son entrée au Haras de Canterwood. Lauren Towers a toujours eu un seul rêve : devenir cavalière professionnelle, rivalisant avec les meilleurs. Naturellement, elle a postulé pour une place très convoitée au Haras de Canterwood. Mais en attendant la réponse, Lauren se retrouve à réfléchir sur sa vie à Union, dans le Connecticut, et sur l'horrible accident qui l'y a menée. Soudain, une question la hante : même si elle est acceptée à Canterwood, son passé la rendra-t-il plus forte, ou bien deviendra-t-il un obstacle définitif à son avenir de cavalière ?