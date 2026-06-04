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Jessica Burkhart

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Découvrez le passé de Lauren, cavalière émérite, avant son entrée au Haras de Canterwood. Lauren Towers a toujours eu un seul rêve : devenir cavalière professionnelle, rivalisant avec les meilleurs. Naturellement, elle a postulé pour une place très convoitée au Haras de Canterwood. Mais en attendant la réponse, Lauren se retrouve à réfléchir sur sa vie à Union, dans le Connecticut, et sur l'horrible accident qui l'y a menée. Soudain, une question la hante : même si elle est acceptée à Canterwood, son passé la rendra-t-il plus forte, ou bien deviendra-t-il un obstacle définitif à son avenir de cavalière ?

Par Jessica Burkhart
Chez Pocket

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Auteur

Jessica Burkhart

Editeur

Pocket

Genre

Equitation

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La sélection

Jessica Burkhart trad. Fabienne Berganz

Paru le 04/06/2026

288 pages

Pocket

8,10 €

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