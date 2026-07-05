Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le noyé de Trouville

Gérard Calmelet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Thierry Larchet, ancien flic à la retraite, pensait avoir tourné la page. Mais quand un inconnu lui remet une enveloppe sur la jetée, tout bascule. A l'intérieur : la photo d'un cadavre, un rapport de gendarmerie sans signature, et un jeton de consigne rouillé. Le corps est celui d'Hervé Mancel, un ancien collègue, noyé dans des circonstances troubles. Officiellement, c'est un accident. Officieusement, c'est un crime. Des noyades classées sans suite, des disparitions étouffées, une machine administrative qui transforme les crimes en "incidents maritimes" . Et au centre de tout : un comité fantôme, des validations sans signature, et une question glaçante : jusqu'où un Etat peut-il aller pour protéger ses secrets ?

Par Gérard Calmelet
Chez Editions de l'Onde

|

Auteur

Gérard Calmelet

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le noyé de Trouville par Gérard Calmelet

Commenter ce livre

 

Le noyé de Trouville

Gérard Calmelet

Paru le 05/07/2026

170 pages

Editions de l'Onde

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371588127
9782371588127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.