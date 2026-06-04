L'anatomie d'un mariage qui s'effondre sous le soleil de l'été suédois. Sous le soleil caniculaire de Stockholm, Bea attend avec impatience les vacances familiales sur l'île de Gotland avec Niklas, son mari, et leurs deux filles. Mais la veille du départ, une dispute éclate et Niklas claque la porte. Bea en est convaincue : il reviendra. Il revient toujours... Mais pas cette fois. Pire : Niklas demande le divorce. Qu'est-ce qui, jour après jour, a rongé leur couple ? Celui qui part est-il forcément le responsable ? Anatomie en double perspective de la fin d'un amour.