Le visage dessiné

Une narratrice croise un homme dont le visage lui semble étrangement familier, comme s'il appartenait à un souvenir ancien. Entre eux naît un lien discret, fait de silences partagés, de gestes simples et d'une attention sans attente. Leur relation se construit sans promesses, avançant lentement vers une intimité profonde et apaisée. Les doutes, les absences et les hésitations deviennent partie intégrante de leur attachement. Refusant les projections, ils choisissent de vivre leur amour au présent. Ainsi, loin de toute idée de destin, ils découvrent que le hasard et la patience suffisent à donner sens à leur lien.