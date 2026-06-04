Coeur Caramel

5 soeurs craquantes, 1 histoire à croquer ! Retrouvez Summer, de Coeur Mandarine , dans une nouvelle aventure pleine de douceur. De retour de son académie de danse, Summer Tanberry, 15 ans, a hâte de retrouver ses soeurs (dont sa jumelle) et de passer des vacances reposantes avec son amoureux, Tommy. Mais son arrivée est marquée par une catastrophe : un violent orage détruit la salle des fêtes, symbole de la vie locale. Summer, bien décidée à montrer à tous qu'elle a surmonté sa maladie, monte un spectacle caritatif. Lorsque Sparks, son partenaire de danse, débarque pour l'épauler, Tommy a un comportement des plus étranges...