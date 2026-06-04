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#Bande dessinée jeunesse

Coeur Caramel

Cathy Cassidy

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5 soeurs craquantes, 1 histoire à croquer ! Retrouvez Summer, de Coeur Mandarine , dans une nouvelle aventure pleine de douceur. De retour de son académie de danse, Summer Tanberry, 15 ans, a hâte de retrouver ses soeurs (dont sa jumelle) et de passer des vacances reposantes avec son amoureux, Tommy. Mais son arrivée est marquée par une catastrophe : un violent orage détruit la salle des fêtes, symbole de la vie locale. Summer, bien décidée à montrer à tous qu'elle a surmonté sa maladie, monte un spectacle caritatif. Lorsque Sparks, son partenaire de danse, débarque pour l'épauler, Tommy a un comportement des plus étranges...

Par Cathy Cassidy
Chez Pocket

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Auteur

Cathy Cassidy

Editeur

Pocket

Genre

Girls

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Coeur Caramel

Cathy Cassidy

Paru le 04/06/2026

240 pages

Pocket

6,80 €

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