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Les Nuits de Fourvière

Vincent Théval

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A Lyon, sur les pierres chargées de 2 000 ans d'histoire, les Nuits de Fourvière inventent chaque été un festival pas comme les autres, à la renommée internationale. Depuis 1946, opéra, théâtre, danse, musique, cirque et cabaret s'y croisent, portés par une énergie intacte et les plus grands artistes, confirmés ou en devenir. Backstage, décors, lumières, riders... jour et nuit, les équipes montent, démontent, anticipent chaque instant. L'effervescence devient un art collectif. Look, vol de coussins, terrains de jeux, vie au grand air : le spectacle est total et les spectateurs toujours au rendez-vous. Chaque année, la magie opère. Pour ses 80 ans, le festival se dévoile : une aventure humaine et créative, faite d'instantanés, de défis et d'amour, toujours.

Par Vincent Théval
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Vincent Théval

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Lyon

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Les Nuits de Fourvière

Vincent Théval

Paru le 03/07/2026

192 pages

Editions de la Martinière

32,00 €

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