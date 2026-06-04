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#Polar

La Pelouse

Frédéric Dard

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La descente aux enfers d'un homme pris au piège de son amour. Jean-Marie Valaise est un homme sans relief ni histoire. En vacances sur la Côte d'Azur, il rencontre Marjorie, jeune Anglaise mariée dont la beauté tranquille et l'étrangeté le fascinent immédiatement. Lorsque celle-ci repart pour l'Ecosse, Jean-Marie, incapable de renoncer, décide de la suivre jusqu'à Edimbourg. Là, au coeur de la capitale écossaise, l'idylle lumineuse se mue peu à peu en relation obsessionnelle. Les certitudes s'effritent, les masques tombent, les intentions se brouillent. Prisonnier d'un amour qui le dépasse, Jean-Marie devient la marionnette d'une machination macabre. La Pelouse , roman noir de la passion, du doute et de l'aveuglement.

Par Frédéric Dard
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Frédéric Dard

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Romans noirs

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La Pelouse

Frédéric Dard

Paru le 04/06/2026

192 pages

Fleuve Noir

16,95 €

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