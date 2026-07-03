Afternoon Rays

Le jeune Yodoï vit avec sa mère et son compagnon et souffre de son environnement familial compliqué. ? Murase, lui, suite à un événement traumatisant, ne peut réfréner ses pulsions sexuelles à la vue d'un spectacle gore. ? Un jour, Yodoï est témoin d'une violente agression dont est victime Murase et intervient pour le défendre. Depuis ce jour, les deux adolescents deviennent amis et apprennent à se connaître à travers leurs "? blessures ? " respectives. Leur sombre adolescence pourra-t-elle être éclairée par quelques rayons de lumière salutaires ??