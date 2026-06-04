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Nos âmes sombres

Sarah Bordy

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A Pontarlier, tout le monde se connaît et tout le monde a des secrets. Un meurtre fait peu à peu resurgir des drames vieux de vingt ans. Dévoré par l'ambition, Julien Georget, lieutenant de gendarmerie, rêve de faire ses preuves dans une affaire de meurtre qui ébranle la tranquillité de sa petite ville. Son adjoint, Dylan, travaillant sur une autre enquête en apparence anodine, fait resurgir sans le vouloir des mensonges et des secrets jusqu'ici bien gardés. D'autres drames se jouent derrière les façades des belles demeures de la ville. Lycéen brillant mais écrasé par le poids du devoir familial, Kevin retrouve sa mère inanimée après une tentative de suicide. Son père, figure politique locale, est la cible de lettres de menaces et voit sa position compromise. Au fil des pages se dessinent et se croisent les parcours de ces personnages meurtris par les fantômes du passé, du silence et des non-dits. Dans ce roman noir, Sarah Bordy décrit avec finesse comment chacun peut se retrouver entraîné à commettre les pires violences. Un premier roman à l'atmosphère aussi sombre que réaliste. " Un livre dense, violent et lucide. Sarah Bordy, une fine observatrice. " France Culture

Par Sarah Bordy
Chez 10/18

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Auteur

Sarah Bordy

Editeur

10/18

Genre

Romans noirs

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Nos âmes sombres

Sarah Bordy

Paru le 04/06/2026

480 pages

10/18

9,50 €

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Scannez le code barre 9782264088192
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