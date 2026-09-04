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Mémoires ! Corps en guerre

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? La nouvelle collection Mémoires ! Est proposée par les Hauts lieux de la mémoire nationale en Ile-de-France. Elle permet de garder traces et de diffuser les contributions des journées d'étude qui ont été organisé autour de thématiques qui interrogent l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale. ? Chaque journée d'étude rassemble la fine fleur des historiens français de la Seconde Guerre mondiale. Cette collection trouvera toute sa légitimité en rayon Histoire des librairies. Cette journée d'étude se tient dans le cadre du 80e anniversaire de la libération du territoire, du retour des déportés des camps et de la prise de conscience de la mémoire des absents. Les intervenants reviendront sur les circonstances et les acteurs qui ont contribué à créer le Mémorial, sur sa construction proprement dite, sur l'ancrage urbain de ce lieu à l'heure des enjeux des réaménagements des abords de Notre-Dame et sur la dimension mémorielle de ce haut lieu de la mémoire nationale, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale alors que les derniers témoins disparaissent. Collectif d'auteurs.

Par Collectif
Chez Ouest-France

|

Auteur

Collectif

Editeur

Ouest-France

Genre

Entre deux guerres

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Mémoires ! Corps en guerre

Collectif

Paru le 23/10/2026

96 pages

Ouest-France

12,00 €

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