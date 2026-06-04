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Mon cahier 100 rituels Brûle-graisse

Marie-Laure André

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100 rituels dont + de 50 recettes minceur et brule-graisse grâce à l'alimentation sans sucre à index glycémiques (IG) bas. Par Marie-Laure André, diététicienne spécialiste des IG bas. Manger des aliments à IG élevé (riches en sucres ou en glucides simples) augmente le stockage des graisses ! En 100 rituels, apprenez à adopter facilement une alimentation à IG bas, scientifiquement reconnue pour réguler la glycémie et favoriser la perte de poids. 100 rituels pour : cuisiner + de 50 recettes IG bas, simples, rapides et sans sucre, idéales pour mincir en se régalant. Mincir naturellement avec 3 niveaux de menus et recettes : IG très bas, IG bas, IG bas avec cheatmeals. Adopter des astuces antifringales, anticellulite et antisucre : réduire l'IG, choisir les bons glucides, ajuster les graisses, éviter les pics glycémiques... Des exercices de sport pour brûler encore plus de calories

Par Marie-Laure André
Chez Solar

|

Auteur

Marie-Laure André

Editeur

Solar

Genre

Autres régimes

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Mon cahier 100 rituels Brûle-graisse

Marie-Laure André

Paru le 04/06/2026

128 pages

Solar

12,90 €

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