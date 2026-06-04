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Agenda Telefoot

Bruno Godard

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Un agenda scolaire Telefoot pour les fans du ballon rond ! Retrouvez tous les indispensables de l'agenda scolaire pour une année très foot ! Cet agenda contient une page par jour pour noter ses devoirs bien sûr, mais aussi toutes les informations essentielles pour une année réussie : emploi du temps, vacances scolaires, calendrier de l'année, anniversaires, planisphère monde et Europe... Chaque jour, prenez rendez-vous avec des événements, des anecdotes foot journalières, des anniversaires de joueurs, des quiz, etc. Découvrez aussi au fil de l'agenda des pages liées à la coupe du monde dont le coup d'envoi sera donné en juin 2026. Avec des coins perforés à découper pour se repérer facilement. Agenda scolaire de septembre 2026 à août 2027.

Par Bruno Godard
Chez Solar

|

Auteur

Bruno Godard

Editeur

Solar

Genre

Agendas adulte

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Agenda Telefoot

Bruno Godard

Paru le 04/06/2026

352 pages

Solar

10,90 €

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