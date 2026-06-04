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#Roman francophone

Le Brodeur de la nuit

Daniel Cario

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A Locronan, l'histoire d'un père et d'un fils qui se sont choisis, un récit sur le métier emblématique de tailleur-brodeur, une plongée dans les traditions, les coutumes et la langue de la Bretagne. En ce début du XIXe siècle en basse Bretagne, Jacquot, jeune orphelin, perd son chemin dans la forêt de Locronan. Il est recueilli par Jacob, un vieux tailleur. Une nouvelle vie s'annonce pour l'artisan au métier si décrié dans les campagnes d'alors. Menacé de perdre la vue, happé par la nuit, son art méticuleux l'abandonne inexorablement. Jacquot, devenu apprenti, découvre avec Jacob la broderie des fastueux costumes de Cornouaille. Commandes à négocier, noces à honorer, concurrence et mépris à combattre par l'excellence du travail : le milieu est rude. Mais les temps sont au changement et les femmes s'y montrent sensibles, elles que la délicatesse et la faconde proverbiale des brodeurs ne laissent pas indifférentes. L'initiation de Jacquot fera un jour de lui un homme. Et un élève qui dépassera le maître. Sur les pas d'artisans aux mains d'or, une passionnante invitation en terre bretonne.

Par Daniel Cario
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Daniel Cario

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Bretagne

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Le Brodeur de la nuit

Daniel Cario

Paru le 04/06/2026

560 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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