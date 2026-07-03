Les vivants de l'Après

Dans une France dévastée par le Grand Black-out, les routes appartiennent aux milices, les villages se barricadent, et chaque alliance se paie au prix fort.Alyce, qu'on croyait morte, se réveille après deux ans de coma. Son corps n'est plus tout à fait le sien : rafistolé de métal et traversé de douleurs. Pendant son absence, le monde a continué sans elle. Les clans ont changé. Les équilibres se sont déplacés. Et ceux qu'elle aime ont appris à survivre autrement.Pour retrouver les siens, Alyce devra traverser un territoire plus instable que jamais. Son pays n'est plus que ruines, rumeurs et prédateurs, et son retour pourrait rallumer bien plus qu'un espoir : une guerre. Un roman de survie et de pouvoir. Scénariste, animateur radio et vidéaste, Jérémy Bouquin est également auteur de BD, de nouvelles et de romans. Sa saga de science-fiction, Heureux qui comme Alyce, a remporté le Prix Bob Morane du roman francophone en 2021.