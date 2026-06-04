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#Roman francophone

Danser avec les pierres

Antoine Dole

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Il existe des voyages qui ne mènent nulle part ailleurs qu'à soi. Ressentant un immense besoin de repos, Adrien part au Japon. En France, trop de faux-semblants déchirent sa vie et l'éloignent d'une existence qu'il voudrait sans mensonge. Il espère trouver dans ce voyage improvisé une issue aux blessures qui le hantent. A peine arrivé dans le pays, il explore les rues de Tokyo. Il observe les passants, écoute les secrets d'un quotidien fait de gestes infimes, de silences respectés, de lenteurs assumées. Au bout de quelques jours, il quitte la ville et rejoint un village posé au bord de la mer, Murotsu. Là, il découvre un atelier discret, un vieil artisan, un chat noir et un bol par couru de lignes d'or qui vont lui apporter de façon inattendue la paix qu'il recherche. Depuis des siècles, il existe au Japon un art, le kintsugi, qui répare les céramiques brisées. Ce qui a été fracturé n'est pas dissimulé au regard mais au contraire respecté et sublimé par des filets d'or. Il s'agit de retrouver l'objet enrichi de l'expérience qui l'a blessé sans le dé truire. Danser avec les pierres se nourrit de cette sagesse étrangère à la culture occidentale. Le roman se lit comme un conte zen, mais aussi le carnet enchanté d'un voyage au Japon, une quête de la réconciliation, une méditation sur la douceur d'atteindre l'instant, si rare, où l'on ne demande plus à être sauvé, mais simplement à vivre.

Par Antoine Dole
Chez Robert Laffont

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Auteur

Antoine Dole

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

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Danser avec les pierres

Antoine Dole

Paru le 04/06/2026

264 pages

Robert Laffont

20,00 €

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