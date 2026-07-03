Sounds of vinyl, Face A (nouvelles)

Dans un petit magasin de disques de Tokyo, la disquaire vit un quotidien discret, rythmé aussi bien par la musique que par ses rencontres avec des clients de passage. Chaque récit de ces recueils constitue une histoire indépendante qui explore des souvenirs liés aux disques vinyles, en mêlant nostalgie, découvertes et parfois une touche de mystère. Le tome Face A de cette anthologie rassemble des récits centrés sur le quotidien, tandis que le tome Face B se distingue par des histoires plus proches du fantastique et de l'étrange.