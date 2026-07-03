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#Manga

Face A

Kezuka Ryoichiro, Ryôichirô Kezuka

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Dans un petit magasin de disques de Tokyo, la disquaire vit un quotidien discret, rythmé aussi bien par la musique que par ses rencontres avec des clients de passage. Chaque récit de ces recueils constitue une histoire indépendante qui explore des souvenirs liés aux disques vinyles, en mêlant nostalgie, découvertes et parfois une touche de mystère. Le tome Face A de cette anthologie rassemble des récits centrés sur le quotidien, tandis que le tome Face B se distingue par des histoires plus proches du fantastique et de l'étrange.

Par Kezuka Ryoichiro, Ryôichirô Kezuka
Chez Véga

| 1 Partages

Auteur

Kezuka Ryoichiro, Ryôichirô Kezuka

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

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Face A

Kezuka Ryoichiro, Ryôichirô Kezuka trad. Satoko Fujimoto

Paru le 03/07/2026

148 pages

Véga

14,00 €

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