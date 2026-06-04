Autour de minuit

Bestseller du Sunday Times. Plus de 153 000 ex vendus au Royaume-Uni. Le grand retour de Eve Chase ! Une famille trop parfaite. Un secret bien gardé. Une course contre la montre. Londres, mai 1998 : Dee-Dee, top-model adulé des médias, quitte sa maison de Notting Hill. Sa fille, Maggie, pense qu'elle rentrera vers minuit, mais les jours passent sans que Dee-Dee réapparaisse. Dès lors, Maggie doit se débrouiller seule avec Kit, son petit frère Déterminée à la retrouver, elle est alors entraînée dans un monde labyrinthique de boutiques d'antiquités et hanté de personnages mystérieux, loin des demeures élégantes de leur quartier confortable. Mai 2019 : Maggie, installée à Paris, reçoit un mystérieux appel qui fait voler en éclats sa nouvelle vie lui annonçant la rénovation de l'ancienne maison de sa mère. Maggie se précipite à Notting Hill, et se retrouve confrontée aux fantômes de son passé. Un roman captivant, évocateur et nostalgique, empreint d'une sombre tension et au final rédempteur et plein d'espoir.