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#Roman étranger

Autour de minuit

Eve Chase

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Bestseller du Sunday Times. Plus de 153 000 ex vendus au Royaume-Uni. Le grand retour de Eve Chase ! Une famille trop parfaite. Un secret bien gardé. Une course contre la montre. Londres, mai 1998 : Dee-Dee, top-model adulé des médias, quitte sa maison de Notting Hill. Sa fille, Maggie, pense qu'elle rentrera vers minuit, mais les jours passent sans que Dee-Dee réapparaisse. Dès lors, Maggie doit se débrouiller seule avec Kit, son petit frère Déterminée à la retrouver, elle est alors entraînée dans un monde labyrinthique de boutiques d'antiquités et hanté de personnages mystérieux, loin des demeures élégantes de leur quartier confortable. Mai 2019 : Maggie, installée à Paris, reçoit un mystérieux appel qui fait voler en éclats sa nouvelle vie lui annonçant la rénovation de l'ancienne maison de sa mère. Maggie se précipite à Notting Hill, et se retrouve confrontée aux fantômes de son passé. Un roman captivant, évocateur et nostalgique, empreint d'une sombre tension et au final rédempteur et plein d'espoir.

Par Eve Chase
Chez Robert Laffont

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Auteur

Eve Chase

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Autour de minuit

Eve Chase trad. Aline Oudoul

Paru le 04/06/2026

378 pages

Robert Laffont

22,00 €

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