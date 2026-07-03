Nos lieux communs Ils sont partout. On les traverse sans les voir, on les habite sans y penser, on les commente sans toujours les comprendre. Bars du coin ou grands restaurants, lofts ou chambres de bonne, épiceries fines ou hypermarchés, nos vies contemporaines se déploient dans une multitude de lieux, souvent banals, parfois exceptionnels, mais tous chargés de récits, de tensions et de pouvoir. A la manière d'un inventaire sensible et critique, ce livre explore ces lieux pour révéler ce qu'ils disent de nous : nos manières d'habiter, de consommer, de travailler, de nous rencontrer - ou de nous éviter. Traversée des coulisses de notre société, cet ouvrage est une invitation à regarder autrement ce que nous pensions déjà connaître. Michel Bussi est écrivain et géographe de formation. Il est l'auteur de nombreux romans à succès traduits dans le monde entier. Martine Drozdz est géographe. Elle travaille sur les imaginaires urbains contemporains. Fabrice Argounès est géographe et géohistorien, spécialiste des représentations et des savoirs géographiques.