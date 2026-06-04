Anglais 3e LV1 - Cahier Jour Soir

Le cahier complet pour des révisions efficaces l'année du Brevet - Réviser tout le programme de 3e - Une structure claire et efficace pour couvrir toutes les notions du programme en grammaire et en vocabulaire et civilisation - J'observe et je retiens : les règles à retenir avec de nombreux exemples - Je m'entraîne : 120 exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Tous les corrigés détachables au centre du cahier - En annexe : les verbes irréguliers, les constructions prépositionnelles, les verbes à particule et un lexique - Des schémas et cartes mentales pour mémoriser l'essentiel en un clin d'oeil, à télécharger grâce à un QR code - En audio, le vocabulaire à écouter via des QR codes Conforme aux programmes