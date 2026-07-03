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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Mangez-moi

Agnès Desarthe

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Un roman qui fait honneur à la générosité, la convivialité et le bonheur du partage. Myriam est perdue. Sa vie n'a pas tourné comme elle le souhaitait. Mais plutôt que de partir à la dérive, elle décide d'ouvrir son restaurant, un lieu à elle où elle pourra donner libre cours à ses idées et à sa passion pour la cuisine. Entre utopie et débrouille, Chez moi devient la cantine du quartier. Et bientôt, dans son petit royaume, Myriam ouvre les esprits autant que les appétits. "Dans l'immédiat, on suggère à la Sécurité sociale de rembourser son roman, plus efficace pour le moral que tous les antidépresseurs de la pharmacopée moderne". L'Express Agnès Desarthe est née en 1966 à Paris. Romancière largement primée, elle a notamment reçu le Prix du livre Inter 1996 pour Un secret sans importance, le prix Renaudot des lycéens 2010 pour Dans la nuit brune et le Prix littéraire du Monde 2015 pour Ce coeur changeant. Tous ses titres sont disponibles chez Points.

Par Agnès Desarthe
Chez Points

|

Auteur

Agnès Desarthe

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Mangez-moi

Agnès Desarthe

Paru le 03/07/2026

288 pages

Points

8,40 €

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Scannez le code barre 9791041427987
9791041427987
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