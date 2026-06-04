Maths 3e - Cahier Jour Soir

Le cahier complet pour des révisions efficaces en maths pour le Brevet Tout le programme de maths 3e pour progresser ! Un cahier complet pour se préparer efficacement au Brevet en maths 3e avec : - Une démarche simple et efficace pour réviser tout le programme : nombres et calculs, organisation et gestion de données, espace et géométrie, grandeurs et mesures, algorithmique et programmation - Toutes les règles à connaître - De nombreux exemples pour bien comprendre - Des astuces et conseils pour tout maîtriser - 220exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des Brevets blancs - Les corrigés détachables EN + : - Des mémos visuels et cartes mentales pour retenir l'essentiel : arithmétique, calcul littéral, équations, fonctions, probabilités, triangles et proportionnalité, à télécharger grâce à un QR code - Des quiz numériques interactifs sur chacune des notions du programme, pour s'évaluer et s'entraîner, accessibles via des QR codes Conforme aux programmes