Jay McInerney nous plonge dans le Kyoto des années 1970, où un homme rongé par la culpabilité doit faire face à ses responsabilités. Christopher Ransom, jeune Américain sans illusions, erre comme une ombre dans Kyoto. Il enseigne l'anglais pour vivre, apprend le karaté avec obsession et passe ses nuits au Buffalo Rome, bar où se retrouvent les paumés, les routards et la pègre locale. Ici, son destin le rattrape. Car Ransom a commis une faute. Rongé par la culpabilité, il sait que l'heure des comptes a sonné. Le prix à payer : sa propre vie. "Jay McInerney n'a simplement pas d'équivalent en France". L'Express Jay McInerney vit à New York. Il est l'un des auteurs incontournables de la nouvelle génération américaine. Nombre de ses romans dont Trente Ans et des poussières, La Belle Vie et Les Jours enfuis sont également disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jacqueline Huet