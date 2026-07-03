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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Ransom

Jay McInerney

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Jay McInerney nous plonge dans le Kyoto des années 1970, où un homme rongé par la culpabilité doit faire face à ses responsabilités. Christopher Ransom, jeune Américain sans illusions, erre comme une ombre dans Kyoto. Il enseigne l'anglais pour vivre, apprend le karaté avec obsession et passe ses nuits au Buffalo Rome, bar où se retrouvent les paumés, les routards et la pègre locale. Ici, son destin le rattrape. Car Ransom a commis une faute. Rongé par la culpabilité, il sait que l'heure des comptes a sonné. Le prix à payer : sa propre vie. "Jay McInerney n'a simplement pas d'équivalent en France". L'Express Jay McInerney vit à New York. Il est l'un des auteurs incontournables de la nouvelle génération américaine. Nombre de ses romans dont Trente Ans et des poussières, La Belle Vie et Les Jours enfuis sont également disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jacqueline Huet

Par Jay McInerney
Chez Points

|

Auteur

Jay McInerney

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Ransom

Jay McInerney trad. Jacqueline Huet

Paru le 03/07/2026

312 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041426751
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