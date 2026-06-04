Allemand 6e-5e LV1 - Cahier Jour Soir

Le cahier complet pour s'entraîner en allemand en 6e et en 5e - Réviser tout le programme de 6e / 5e et s'entraîner - Une démarche simple et efficace pour assimiler toutes les notions du programme : vocabulaire, civilisation et grammaire - J'observe et je retiens : les règles à connaître et de nombreux exemples - Je m'entraîne : 130 exercices adaptés à chaque élève pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Un cahier central détachable avec tous les corrigés - En annexes : les verbes forts et un lexique - Des mémos visuels et cartes mentales pour mémoriser l'essentiel, à télécharger grâce à un QR code - En audio : le vocabulaire allemand pour s'entraîner à bien prononcer, à écouter via des QR codes - Conforme aux nouveaux programmes