Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

France 1/1.500.000 – carte administrative et physique (format XXL, laminée)

Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette carte pliable sera un bon outil pour l'apprentissage et même une décoration joyeuse de l'intérieur. Solide et durable, elle présente des donnés géographiques (recto) et celles administratives (verso). La carte grand format à huit segments est facile et commode à plier jusqu'au format d'un cahier B4 (déplié : 67, 5 × 95, 5 cm ; plié : 23, 8 × 33, 6 cm). Cette solution la rend parfaitement utile non seulement dans une chambre d'enfant, mais aussi pendant les voyages. Grâce à ses faces laminées, cette carte est extrêmement durable et résistante à l'humidité. Il est possible d'écrire ou de dessiner dessus au stylo-feutre, les notes inutiles peuvent être facilement effacées. Ces avantages seront appréciés par les parents. Les points forts de la publication : - découpage administratif lisible et précis ; - chefs-lieux marqués et soulignés ; - relief ombré ; - elle présente les régions géoraphiques, historiques et ethnographiques, parcs nationaux, sommets et cols les plus importants.

Par Xxx
Chez Express Map

|

Auteur

Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Cartes en relief Monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur France 1/1.500.000 – carte administrative et physique (format XXL, laminée) par Xxx

Commenter ce livre

 

France 1/1.500.000 – carte administrative et physique (format XXL, laminée)

Xxx

Paru le 03/07/2026

2 pages

Express Map

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788383557380
9788383557380
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.