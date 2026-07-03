France 1/1.500.000 – carte administrative et physique (format XXL, laminée)

Cette carte pliable sera un bon outil pour l'apprentissage et même une décoration joyeuse de l'intérieur. Solide et durable, elle présente des donnés géographiques (recto) et celles administratives (verso). La carte grand format à huit segments est facile et commode à plier jusqu'au format d'un cahier B4 (déplié : 67, 5 × 95, 5 cm ; plié : 23, 8 × 33, 6 cm). Cette solution la rend parfaitement utile non seulement dans une chambre d'enfant, mais aussi pendant les voyages. Grâce à ses faces laminées, cette carte est extrêmement durable et résistante à l'humidité. Il est possible d'écrire ou de dessiner dessus au stylo-feutre, les notes inutiles peuvent être facilement effacées. Ces avantages seront appréciés par les parents. Les points forts de la publication : - découpage administratif lisible et précis ; - chefs-lieux marqués et soulignés ; - relief ombré ; - elle présente les régions géoraphiques, historiques et ethnographiques, parcs nationaux, sommets et cols les plus importants.