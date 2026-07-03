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100 Bucket List of the dead Tome 19

Aso Haro, Takata Kotaro, Haro Asô

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Cela fait trois ans qu'Akira Tendô, 24 ans, travaille comme un forcené pour une société esclavagiste. Il est en total burn out, mais n'est même plus assez lucide pour s'en apercevoir... jusqu'au jour où son quotidien bascule : les zombies ont pris le contrôle de Tokyo ? ! Pour le jeune homme, c'est la délivrance : rien de mieux qu'une bonne épidémie de zombie pour enfin profiter joyeusement de chaque jour qui passe ! Désormais, Akira va pouvoir croquer la vie à pleines dents ! Pour ce faire, il décide de dresser une liste de 100 choses qu'il voudrait absolument faire avant de devenir un zombie ! Akira parviendra-t-il à rayer toutes les lignes de sa liste avant de mourir ?

Par Aso Haro, Takata Kotaro, Haro Asô
Chez Dargaud

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Auteur

Aso Haro, Takata Kotaro, Haro Asô

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

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100 Bucket List of the dead Tome 19

Aso Haro, Takata Kotaro, Haro Asô

Paru le 03/07/2026

160 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505144472
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