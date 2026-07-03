I Cannot Reach You Tome 10

"C'est mon meilleur ami d'enfance". Maintenant en 3e année de lycée, Yamato et Kakeru participent à leur dernière excursion scolaire. Kakeru espère passer une agréable journée à Kamakura en compagnie de Yamato, tout en jouant son rôle de délégué de classe. Mais il devra aussi faire face à Fujiwara, qui a des sentiments pour Yamato, et à Mizukawa, un élève de son groupe dont le comportement semble étrange... Dans ce dixième tome, les sentiments bourgeonnants fleurissent et se frayent un chemin jusqu'à votre coeur !