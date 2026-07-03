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I Cannot Reach You Tome 10

Mika

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"C'est mon meilleur ami d'enfance". Maintenant en 3e année de lycée, Yamato et Kakeru participent à leur dernière excursion scolaire. Kakeru espère passer une agréable journée à Kamakura en compagnie de Yamato, tout en jouant son rôle de délégué de classe. Mais il devra aussi faire face à Fujiwara, qui a des sentiments pour Yamato, et à Mizukawa, un élève de son groupe dont le comportement semble étrange... Dans ce dixième tome, les sentiments bourgeonnants fleurissent et se frayent un chemin jusqu'à votre coeur !

Par Mika
Chez Dargaud

|

Auteur

Mika

Editeur

Dargaud

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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I Cannot Reach You Tome 10

Mika

Paru le 03/07/2026

196 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505143383
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