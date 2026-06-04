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#Roman jeunesse

Piégés au musée

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

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Enfermés dans un musée où les statues bougent et les masques tombent, les 4 amis doivent faire preuve de courage et d'ingéniosité pour découvrir qui leur joue ce mauvais tour ! Basile, Nino, Lina et Samia, accompagnée de son petit frère, Nour, visitent le musée d'Histoire. Alors que Nour s'échappe pour jouer à cache-cache dans les salles, le musée ferme ses portes. Oh non, les voilà enfermés ! En explorant les lieux, les amis entendent des bruits : ils voient des statues bouger, des masques tomber, un squelette géant de dinosaure semble prendre vie... Une histoire à découvrir courageusement à partir de 7 ans

Par Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe
Chez Nathan

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Auteur

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Piégés au musée

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Paru le 04/06/2026

48 pages

Nathan

6,50 €

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Scannez le code barre 9782095066628
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