Piégés au musée

Enfermés dans un musée où les statues bougent et les masques tombent, les 4 amis doivent faire preuve de courage et d'ingéniosité pour découvrir qui leur joue ce mauvais tour ! Basile, Nino, Lina et Samia, accompagnée de son petit frère, Nour, visitent le musée d'Histoire. Alors que Nour s'échappe pour jouer à cache-cache dans les salles, le musée ferme ses portes. Oh non, les voilà enfermés ! En explorant les lieux, les amis entendent des bruits : ils voient des statues bouger, des masques tomber, un squelette géant de dinosaure semble prendre vie... Une histoire à découvrir courageusement à partir de 7 ans