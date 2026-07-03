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#Manga

Dessins claqués - Tome 1

Okis Mas, Kshatriya

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Superforce, vol, manipulation du feu... tout le monde naît avec un pouvoir qui détermine son utilité et sa position dans la société. Enfin presque tout le monde... les malheureux qui n'ont pas de pouvoir, ou ne l'ont pas encore trouvé, sont marginalisés et dévalorisés. C'est le cas du jeune Dani, qui enchaîne les entretiens d'embauche infructueux et blessants. Pourtant Dani va découvrir qu'il est loin d'être inutile, car il est doté d'un des pouvoirs les plus puissants au monde : matérialiser tout ce qu'il dessine ! Problème : Dani est vraiment nul en dessin... Dans un monde où l'apparence fait la loi, Dani va devoir prouver qu'un trait maladroit peut changer le destin. Ou foutre un sacré bordel. Avec Dessins claqués, le studio indonésien Goxtoon publie pour la première fois un manga directement adressé à un public occidental, en revisitant de manière loufoque et absurde les codes du shonen.

Par Okis Mas, Kshatriya
Chez Véga

|

Auteur

Okis Mas, Kshatriya

Editeur

Véga

Genre

Shonen/garçon

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Dessins claqués - Tome 1

Okis Mas, Kshatriya

Paru le 03/07/2026

184 pages

Véga

8,35 €

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