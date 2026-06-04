Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Il est mort les yeux ouverts

Robin Cook

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Par une soirée pluvieuse, le sergent sans nom et sans ambition de la section A14 est appelé sur une scène de crime dans l'ouest de Londres. Staniland, quinquagénaire visiblement alcoolique, a été tabassé à mort avant d'être jeté dans les fourrés. Un cas jugé sans intérêt par tout le monde, sauf par l'enquêteur, qui, ayant écouté les cassettes enregistrées par le défunt et découvertes à son domicile, s'identifie à cet homme tourmenté, fils de famille déchu, poète incandescent et amoureux bafoué d'une entraîneuse sadique et frigide. Premier opus du cycle dit "de l'Usine", porté à l'écran en 1985 par Jacques Deray sous le titre On ne meurt que deux fois, ce livre culte a sa place auprès de ceux de Jim Thompson et de David Goodis.

Par Robin Cook
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Robin Cook

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Il est mort les yeux ouverts par Robin Cook

Commenter ce livre

 

Il est mort les yeux ouverts

Robin Cook trad. Jean-Bernard Piat

Paru le 04/06/2026

320 pages

Editions Gallimard

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073154699
9782073154699
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.