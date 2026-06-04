Il est mort les yeux ouverts

Par une soirée pluvieuse, le sergent sans nom et sans ambition de la section A14 est appelé sur une scène de crime dans l'ouest de Londres. Staniland, quinquagénaire visiblement alcoolique, a été tabassé à mort avant d'être jeté dans les fourrés. Un cas jugé sans intérêt par tout le monde, sauf par l'enquêteur, qui, ayant écouté les cassettes enregistrées par le défunt et découvertes à son domicile, s'identifie à cet homme tourmenté, fils de famille déchu, poète incandescent et amoureux bafoué d'une entraîneuse sadique et frigide. Premier opus du cycle dit "de l'Usine", porté à l'écran en 1985 par Jacques Deray sous le titre On ne meurt que deux fois, ce livre culte a sa place auprès de ceux de Jim Thompson et de David Goodis.