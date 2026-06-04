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Deux nuits à Lisbonne

Chris Pavone

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Ariel se réveille seule à Lisbonne. Son mari a disparu sans prévenir et ne répond pas au téléphone. Elle appelle la sécurité de l'hôtel, la police et l'ambassade des Etats-Unis. Partout, elle se heurte à des questions auxquelles elle ne peut répondre : que fait exactement John à Lisbonne ? Pourquoi l'accompagne-t-elle lors d'un voyage d'affaires ? Qui pourrait lui en vouloir ? Et pourquoi en sait-elle si peu sur son nouveau - et bien plus jeune - mari ? Le temps presse. Ariel commence à sérieusement s'inquiéter, et la seule personne qui pourrait l'aider est aussi celle à qui elle a le moins envie de faire appel...

Par Chris Pavone
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Chris Pavone

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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Deux nuits à Lisbonne

Chris Pavone trad. Karine Lalechère

Paru le 04/06/2026

608 pages

Editions Gallimard

10,50 €

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Scannez le code barre 9782073150141
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