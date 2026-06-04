Deux nuits à Lisbonne

Ariel se réveille seule à Lisbonne. Son mari a disparu sans prévenir et ne répond pas au téléphone. Elle appelle la sécurité de l'hôtel, la police et l'ambassade des Etats-Unis. Partout, elle se heurte à des questions auxquelles elle ne peut répondre : que fait exactement John à Lisbonne ? Pourquoi l'accompagne-t-elle lors d'un voyage d'affaires ? Qui pourrait lui en vouloir ? Et pourquoi en sait-elle si peu sur son nouveau - et bien plus jeune - mari ? Le temps presse. Ariel commence à sérieusement s'inquiéter, et la seule personne qui pourrait l'aider est aussi celle à qui elle a le moins envie de faire appel...