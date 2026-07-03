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Chez les Jivaros

Robert de Wavrin, Wavrin robert De

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Au coeur de l'Amazonie, le récit du premier Européen à s'être aventuré en territoire jivaro. Né dans une famille aristocratique belge en 1888, Robert de Wavrin consacre une grande partie de sa vie à l'exploration de l'Amazonie. Accompagné de quelques hommes, il s'aventure dans des contrées réputées inaccessibles à la rencontre de divers groupes d'Amérindiens, jusqu'aux plus reclus. A l'aide de ses notes de voyage et de ses documents photographiques, il observe les cultures et consigne les traditions des différentes ethnies d'Amérique du Sud. Son récit est le premier d'un Européen au coeur des groupes jivaros. "Le trésor scientifique d'un pionnier de l'ethnographie". La Libre Belgique Né à Uccle, Robert de Wavrin, dit Marquis de Wavrin (1888-1971), est un ethnologue et explorateur belge. De ses voyages, il tire des ouvrages ainsi que des films documentaires, témoignages anthropologiques de première main.

Par Robert de Wavrin, Wavrin robert De
Chez Points

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Robert de Wavrin, Wavrin robert De

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Genre

Récits de voyage

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Chez les Jivaros

Robert de Wavrin, Wavrin robert De

Paru le 03/07/2026

288 pages

Points

8,95 €

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