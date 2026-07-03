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#Polar

Vengeance Express

Riley Sager

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Un train. Aucun arrêt. Un jeu mortel de vengeance et de survie. En 1942, six personnes ont brisé la vie d'Anna Matheson. Douze ans plus tard, elle les invite à bord d'un luxueux train de nuit entre Philadelphie et Chicago. Son but ? Leur arracher des aveux et les livrer à la justice au terminus. Quand l'un des passagers est assassiné, le plan d'Anna vole en éclats. Tandis que l'express file à travers la nuit, il devient évident que sa propre vengeance est en train d'être exécutée par quelqu'un d'autre, qui ne s'arrêtera que lorsque tout le monde sera mort. Piégée, Anna n'a plus le choix : pour démasquer le tueur, elle devra protéger ceux qu'elle hait le plus au monde... "Vengeance Express est un huis clos diabolique". FREIDA McFADDEN "Un concentré de tension et d'émotions fortes". LEE CHILD "Un pur régal". KARIN SLAUGHTER "Impossible à lâcher". SHARI LAPENA "Machiavélique, haletant, terrifiant". RUTH WARE Auteur best-seller, Riley Sager a écrit huit romans publiés dans vingt pays. Né en Pennsylvanie, il vit à Princeton, dans le New Jersey. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Haas

Par Riley Sager
Chez Points

|

Auteur

Riley Sager

Editeur

Points

Genre

Thrillers

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Vengeance Express

Riley Sager trad. Dominique Haas

Paru le 03/07/2026

384 pages

Points

9,90 €

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Scannez le code barre 9791041428199
9791041428199
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