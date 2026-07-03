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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

1989

Collectif, Jerry Ordway

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Sous la plume de John BYRNE, Superman a connu une nouvelle jeunesse avec une réinvention de toute sa galerie de personnages. Jerry ORDWAY et Roger STERN prennent brillamment le relais en poursuivant l'exil de l'Homme d'Acier dans l'espace, tandis que George PEREZ (NEW TEEN TITANS, CRISIS ON INFINITE EARTHS) prépare son retour sur Terre, ouvrant une toute nouvelle ère ! Découvrez également Lex Luthor : The Unauthorized Biography, un one-shot qui présente le milliardaire sous un oeil plus sombre et mature...

Par Collectif, Jerry Ordway
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Collectif, Jerry Ordway

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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1989

Collectif, Jerry Ordway

Paru le 03/07/2026

304 pages

Urban Comics Editions

31,50 €

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