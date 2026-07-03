Sous la plume de John BYRNE, Superman a connu une nouvelle jeunesse avec une réinvention de toute sa galerie de personnages. Jerry ORDWAY et Roger STERN prennent brillamment le relais en poursuivant l'exil de l'Homme d'Acier dans l'espace, tandis que George PEREZ (NEW TEEN TITANS, CRISIS ON INFINITE EARTHS) prépare son retour sur Terre, ouvrant une toute nouvelle ère ! Découvrez également Lex Luthor : The Unauthorized Biography, un one-shot qui présente le milliardaire sous un oeil plus sombre et mature...