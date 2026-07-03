Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Quatre frères pour moi ! Tome 13

Ozaki Akira, Akira Ozaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La mère d'Ito se remarie ! Pendant les vacances de printemps, Ito va découvrir sa nouvelle famille ainsi que son nouveau lieu de vie... Mais ce que sa mère ne lui a pas précisé, c'est qu'elle va avoir quatre frères ! Ito va se démener pour se faire accepter au sein de cette fratrie ! Le plus compliqué sera sans doute de se faire accepter par Gen, l'aîné des frères, un beau gosse froid qui, en réalité, s'occupe beaucoup de ses frères et ne voit pas d'un très bon oeil l'arrivée de cette soeur qui fourre son nez partout. Les situations cocasses vont s'enchaîner et les parents ne seront pas là pour aider...

Par Ozaki Akira, Akira Ozaki
Chez Dargaud

| 2 Partages

Auteur

Ozaki Akira, Akira Ozaki

Editeur

Dargaud

Genre

Shojo/fille

2

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quatre frères pour moi ! Tome 13 par Ozaki Akira, Akira Ozaki

Commenter ce livre

 

Quatre frères pour moi ! Tome 13

Ozaki Akira, Akira Ozaki trad. Misato Raillard

Paru le 03/07/2026

208 pages

Dargaud

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505142089
9782505142089
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.