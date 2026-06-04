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#Roman francophone

Les lumières de la Riviera

Paola Capriolo

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Par un bel après-midi de septembre 1881, à Sanremo, une jeune femme parcourt d'un pas décidé l'allée qui mène à la villa de Lady Brown. "Irina Nikolaevna" , se présente-t-elle à cette veuve anglaise en quête d'une dame de compagnie, ajoutant qu'elle est la fille illégitime d'un boyard russe. Eblouie par l'aplomb et les élégantes manières de la postulante, la Lady l'accueille sans hésitation. Désormais, les deux femmes vont s'inscrire dans la vie étincelante de la Riviera italienne fréquentée par tout le gotha européen venu se ressourcer au bord de la mer ligure. L'héritier du trône d'Allemagne compte bientôt parmi leurs voisins proches. Tout semble parfait. Pourtant un je-ne-sais-quoi trouble cette situation idyllique. Est-ce la proximité d'un anarchiste ? L'avancée du XXe siècle avec sa modernité conquérante ? Ou juste l'imagination débordante de l'énigmatique Irina.

Par Paola Capriolo
Chez Liana Levi

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Auteur

Paola Capriolo

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les lumières de la Riviera

Paola Capriolo trad. Audrey Richaud

Paru le 04/06/2026

305 pages

Liana Levi

11,00 €

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