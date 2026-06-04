Jupiter et moi

Tyrannique et terrifiant - au point d'être affuble ? du surnom de "Jupiter" ! - mais aussi attachant, rigolard et fantasque, le grand Sam prend de la place. Mais, au fond, qui est-il, ce vieil homme noir sous sa casquette rouge ? Et quelle terreur enfouie cache-t-il sous ses fanfaronnades ? C'est ce que son fils tente de découvrir a` travers des bribes de récits authentiques et d'affabulations paternelles. En filigrane, au-delà` de l'odyssée familiale, c'est l'histoire des Noirs américains qui apparaît, entre les sanglants dérapages de l'idéologie raciste et les petites humiliations du quotidien...