Agenda Journal d'un Noob 2026-2027

Construis-toi une année pleine d'aventures dans l'univers de Journal d'un Noob avec Minus et ses amis ! Grâce à cet agenda, passe ton année scolaire au coeur du Journal d'un Noob ! Au fil des jours, découvre des anecdotes, des quiz, des énigmes et plus encore, dans l'univers de Journal d'un Noob, la série best-seller inspirée de Minecraft, qui raconte les aventures de Minus, un villageois qui rêve de devenir guerrier ! Retrouve l'univers de ton jeu vidéo préféré, dans un agenda idéal pour la rentrée scolaire ! Un agenda inspiré de l'univers Minecraft non officiel.