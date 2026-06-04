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Agenda Journal d'un Noob 2026-2027

Saboten, Kid Cube

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Construis-toi une année pleine d'aventures dans l'univers de Journal d'un Noob avec Minus et ses amis ! Grâce à cet agenda, passe ton année scolaire au coeur du Journal d'un Noob ! Au fil des jours, découvre des anecdotes, des quiz, des énigmes et plus encore, dans l'univers de Journal d'un Noob, la série best-seller inspirée de Minecraft, qui raconte les aventures de Minus, un villageois qui rêve de devenir guerrier ! Retrouve l'univers de ton jeu vidéo préféré, dans un agenda idéal pour la rentrée scolaire ! Un agenda inspiré de l'univers Minecraft non officiel.

Par Saboten, Kid Cube
Chez 404 Editions

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Auteur

Saboten, Kid Cube

Editeur

404 Editions

Genre

Livres-jeux

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Agenda Journal d'un Noob 2026-2027

Saboten, Kid Cube

Paru le 04/06/2026

400 pages

404 Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9791032411049
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