Agenda Solo Leveling

Ton agenda t'attend pour la rentrée, dans l'univers mystérieux de Solo Leveling, l'anime issu du webtoon de Chugong & Dubu ! Grâce à cet agenda, passe ton année scolaire 2026-2027 au coeur de ton univers webtoon préféré. Au fil des jours, découvre des illustrations de tes personnages préférés : Sung Jinwoo, Sung Jinah, YooJinho, Sung Il-Hwan, des chasseurs, des donjons et des monstres terrifiants ! Un agenda parfait pour la rentrée scolaire et les fans de Solo Leveling