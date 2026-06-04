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Agenda Solo Leveling

Dubu, Chugong, Crunchyroll, 404 Editions

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Ton agenda t'attend pour la rentrée, dans l'univers mystérieux de Solo Leveling, l'anime issu du webtoon de Chugong & Dubu ! Grâce à cet agenda, passe ton année scolaire 2026-2027 au coeur de ton univers webtoon préféré. Au fil des jours, découvre des illustrations de tes personnages préférés : Sung Jinwoo, Sung Jinah, YooJinho, Sung Il-Hwan, des chasseurs, des donjons et des monstres terrifiants ! Un agenda parfait pour la rentrée scolaire et les fans de Solo Leveling

Par Dubu, Chugong, Crunchyroll, 404 Editions
Chez 404 Editions

| 1 Partages

Auteur

Dubu, Chugong, Crunchyroll, 404 Editions

Editeur

404 Editions

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda Solo Leveling

Dubu, Chugong, Crunchyroll, 404 Editions

Paru le 04/06/2026

400 pages

404 Editions

9,95 €

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