La Patiente

LA VERITE EST PARFOIS PLUS TERRIFIANTE QUE LA FOLIE Après une tragédie familiale qui l'a laissée sans ressources, Leah, infirmière, est contrainte d'accepter un emploi à l'hôpital Crowmont, établissement psychiatrique de haute sécurité niché au coeur des landes du Yorkshire. Lorsqu'elle se voit confier Isabel Fielding, Leah est ébranlée par le crime atroce que sa patiente aurait commis. Mais plus elle passe de temps avec elle, plus elle découvre une jeune fille douce et gentille. Leah finit par douter de la culpabilité d'Isabel et décide de mener son enquête, quitte à prendre d'énormes risques. A-t-elle raison de faire confiance à son intuition ou est-elle manipulée ?