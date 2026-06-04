Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

La Patiente

Sarah A. Denzil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LA VERITE EST PARFOIS PLUS TERRIFIANTE QUE LA FOLIE Après une tragédie familiale qui l'a laissée sans ressources, Leah, infirmière, est contrainte d'accepter un emploi à l'hôpital Crowmont, établissement psychiatrique de haute sécurité niché au coeur des landes du Yorkshire. Lorsqu'elle se voit confier Isabel Fielding, Leah est ébranlée par le crime atroce que sa patiente aurait commis. Mais plus elle passe de temps avec elle, plus elle découvre une jeune fille douce et gentille. Leah finit par douter de la culpabilité d'Isabel et décide de mener son enquête, quitte à prendre d'énormes risques. A-t-elle raison de faire confiance à son intuition ou est-elle manipulée ?

Par Sarah A. Denzil
Chez Michel Lafon Poche

|

Auteur

Sarah A. Denzil

Editeur

Michel Lafon Poche

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Patiente par Sarah A. Denzil

Commenter ce livre

 

La Patiente

Sarah A. Denzil

Paru le 04/06/2026

348 pages

Michel Lafon Poche

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791022407397
9791022407397
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.