"PROMETTEZ-MOI DE NE JAMAIS VOUS MARIER, DE NE JAMAIS CHOISIR D'EPOUX OU D'EPOUSE QUI RISQUE DE VOUS BRISER LE COUR, NI D'AVOIR D'ENFANTS". Québec, Hautes-Laurentides, 1922. Avant de mourir, Rose Gélinas a arraché cette promesse à ses quatre enfants. Mais à Sainte-Cécile, les serments pèsent parfois moins lourd que les élans du coeur. Edouard, le fils aîné, a choisi de désobéir. En épousant Clémentine et en quittant la ferme familiale pour ouvrir sa propre beurrerie, il provoque une véritable onde de choc. Florie refuse désormais de lui adresser la parole, convaincue qu'il a trahi la mémoire de leur mère. Laurent, lui, vit ce départ comme un abandon. Et, peu à peu, les tensions fissurent la famille Gélinas... Pendant ce temps, Adèle tente de se relever du drame qui a détruit ses rêves. Entre les ragots du village, les blessures encore vives et ses sentiments pour Jérôme Sénéchal, retrouver le goût d'écrire - et celui d'aimer - semble plus difficile que jamais. VERITABLE PHENOMENE AU QUEBEC, LA SAGA FAMILIALE QUI A DEJA CONQUIS PLUS DE 300 000 LECTEURS ! Tome 1 : Adèle Tome 2 : Edouard Tome 3 : Florie (novembre 2026) Tome 4 : Laurent (mars 2027) France Lorrain est l'une des plus grandes plumes du Québec. Ses différentes sagas sont toutes devenues des best-sellers. Après une carrière d'enseignante, France Lorrain se consacre désormais entièrement à l'écriture. Elle vit à Mascouche avec son mari.