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Bat-Man - Second Knight

Dan Jurgens, Mike Perkins

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1940. Le fascisme marche à travers l'Europe et ne montre aucun signe de défaite et le spectre d'une Guerre mondiale plane, ouvrant une période de peur et de paranoïa pour les habitants de Gotham. Quelques mois après l'apparition de Bat-Man, un tueur se livre à une série de meurtres, tous mis en scène avec la carte de visite du tueur : un noeud coulant. Un tueur dont la maîtrise de la peur va plonger la ville dans le chaos... et attirer la venue d'une certaine Lois Lane à Gotham.

Par Dan Jurgens, Mike Perkins
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Dan Jurgens, Mike Perkins

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

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Bat-Man - Second Knight

Dan Jurgens, Mike Perkins

Paru le 03/07/2026

168 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

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