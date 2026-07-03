Bat-Man - Second Knight

1940. Le fascisme marche à travers l'Europe et ne montre aucun signe de défaite et le spectre d'une Guerre mondiale plane, ouvrant une période de peur et de paranoïa pour les habitants de Gotham. Quelques mois après l'apparition de Bat-Man, un tueur se livre à une série de meurtres, tous mis en scène avec la carte de visite du tueur : un noeud coulant. Un tueur dont la maîtrise de la peur va plonger la ville dans le chaos... et attirer la venue d'une certaine Lois Lane à Gotham.