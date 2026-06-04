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Ma valise aux fées

Claudia Bordin

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Entrez dans un univers féerique avec Ma valise aux fées, un coffret ludique et créatif conçu pour des heures de jeu et d'imagination. A l'intérieur de cette élégante boîte illustrée, les enfants découvrent un adorable livre cartonné avec une histoire du soir, 20 plateaux de jeux et plus de 70 éléments détachables pour créer leur propre monde de fées en 3D. Puzzles, jeu de mémoire, arbre à décorer, bijoux à assembler : chaque activité stimule la créativité, la motricité et le plaisir de jouer. Facile à transporter, ce coffret combine lecture, jeu et création dans un format compact et au excellent rapport qualité-prix. Un produit magique, idéal à offrir.

Par Claudia Bordin
Chez White Star

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Auteur

Claudia Bordin

Editeur

White Star

Genre

Livres-jeux

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Ma valise aux fées

Claudia Bordin

Paru le 04/06/2026

7 pages

White Star

16,90 €

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Scannez le code barre 9788832916676
9788832916676
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