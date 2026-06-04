Entrez dans un univers féerique avec Ma valise aux fées, un coffret ludique et créatif conçu pour des heures de jeu et d'imagination. A l'intérieur de cette élégante boîte illustrée, les enfants découvrent un adorable livre cartonné avec une histoire du soir, 20 plateaux de jeux et plus de 70 éléments détachables pour créer leur propre monde de fées en 3D. Puzzles, jeu de mémoire, arbre à décorer, bijoux à assembler : chaque activité stimule la créativité, la motricité et le plaisir de jouer. Facile à transporter, ce coffret combine lecture, jeu et création dans un format compact et au excellent rapport qualité-prix. Un produit magique, idéal à offrir.