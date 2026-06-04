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Ombrette

Nora Brech, Valentina Pizzo

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Un livre qui aborde avec délicatesse le thème de l'identité et du destin : chaque enfant a un talent, un rôle, une place dans le monde, même s'il ne l'a pas encore trouvée. Ombrette naît un matin d'été sans savoir à qui elle appartient. Elle se met alors en route pour un voyage à travers les champs, les arbres et les plages, à la recherche de ce pour quoi elle est venue au monde. Après de nombreuses tentatives infructueuses, une rencontre inattendue lui révélera son véritable destin. Une histoire poétique qui raconte aux enfants que chacun est né pour quelque chose d'unique... il suffit de le chercher.

Par Nora Brech, Valentina Pizzo
Chez Sassi Editore

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Auteur

Nora Brech, Valentina Pizzo

Editeur

Sassi Editore

Genre

Albums 3 ans et +

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Ombrette

Nora Brech, Valentina Pizzo trad. Romain Labat

Paru le 04/06/2026

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

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Scannez le code barre 9788830315594
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