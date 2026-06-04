Un livre qui aborde avec délicatesse le thème de l'identité et du destin : chaque enfant a un talent, un rôle, une place dans le monde, même s'il ne l'a pas encore trouvée. Ombrette naît un matin d'été sans savoir à qui elle appartient. Elle se met alors en route pour un voyage à travers les champs, les arbres et les plages, à la recherche de ce pour quoi elle est venue au monde. Après de nombreuses tentatives infructueuses, une rencontre inattendue lui révélera son véritable destin. Une histoire poétique qui raconte aux enfants que chacun est né pour quelque chose d'unique... il suffit de le chercher.