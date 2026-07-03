Monde 1/31.000.000 – carte politique et physique (format XXL, laminée)

Carte du monde laminée recto verso et pliable, à l'échelle 1 : 31 000 000. Regorge d'informations politiques (pays, capitales, drapeaux) et physiques (relief du globe, montagnes, mers, océans, îles, etc.) La carte grand format à huit segments est facile et commode à plier jusqu'au format d'un cahier B4 (déplié : 67, 5 × 95, 5 cm ; plié : 23, 8 × 33, 6 cm). Cette solution la rend parfaitement utile non seulement dans une chambre d'enfant, mais aussi pendant les voyages. Grâce à ses faces laminées, cette carte est extrêmement durable et résistante à l'humidité. Il est possible d'écrire ou de dessiner dessus au stylo-feutre, les notes inutiles peuvent être facilement effacées. Ces avantages seront appréciés par les parents. Carte physique du monde (recto) : - les indications, depuis les forêts tropicales, steppes et déserts, jusqu'aux toundras et régions polaires, en passant par le relief de la Terre et les fonds marins, offrent une parfaite représentation de la surface de notre planète ; - descriptions des chaînes de montagnes, des plaines, des plateaux et d'autres types de relief ; - sommets, cols, caps importants ; - descriptions des océans, des mers, des lacs, des rivières et d'autres éléments hydrographiques ; - en supplément, les plans des régions polaires. Carte politique du monde (verso) : - pays et territoires dépendants ; - capitales des pays et des territoires dépendants ; - villes importantes ; - drapeaux de tous les pays avec leurs emplacements sur la carte ; - ombrages délicats du relief de la Terre et des fonds marins.